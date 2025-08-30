PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Einbrüche in Kindergärten - die Polizei sucht Zeugen

Aldenhoven (ots)

Am 30.08.2025, um 02:09 Uhr, wurde über eine Videoüberwachungsanlage beobachtet, wie sich zwei unbefugte Personen in einem Kindergarten in Aldenhoven in der Pützdorfer Straße 50 aufhielten. Die Tatverdächtigen verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Spielbereich des Kindergartens und begaben sich dann ins Büro, wo sie mehrere Schubladen öffneten. Eine Zeugin meldete im Nachgang, dass die Tatverdächtigen ohne Beute geflüchtet sein müssen.

In der selben Nacht meldeten aufmerksame Zeugen gegen 03:42 Uhr einen verdächtigen weißen Pkw in Titz, der auf einem Parkplatz eines Altenheimes anhielt. Eine Person mit Maske stieg aus dem Pkw und begab sich in die Richtung eines Kindergartens in der Von-Leerodt-Straße 22 in Hasselsweiler. Kurz danach stiegen zwei Personen mit einem Beutel in den Pkw ein und fuhren in Richtung Linnich-Hottorf weg. Die Polizeikräfte stellten eine eingeschlagene Scheibe des Kindergartens fest. Zur Aufnahmezeit gab es keinerlei Hinweise auf die erlangte Tatbeute.

Am Morgen des 30.08.2025 meldete eine Zeugin gegen 08:30 Uhr, dass ein Fenster eines Kindergartens an der Anschrift An der Bleiche 12a in Aldenhoven aufgehebelt wurde. Das Büro des Kindergartens wurde durchwühlt, jedoch konnte keine Tatbeute erlangt werden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Vorfälle, sich zur weiteren Erhärtung des Sachverhalts an die Kreispolizeibehörde Düren zu wenden (02421-9490).

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

  • 30.08.2025 – 10:08

    POL-DN: Leblose Person neben Kleinkraftrad aufgefunden - Zeugen gesucht

    Jülich (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 30.08.2025, wurde ein Anwohner in Koslar gegen 00:40 Uhr auf eine am Boden liegende Person aufmerksam. Der 57-jährige Aldenhovener lag auf Höhe der Rathausstraße 13 leblos neben seinem ebenfalls am Boden liegenden Kleinkraftrad. Rettungskräfte reanimierten den augenscheinlich Verunfallten vor Ort und ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 12:00

    POL-DN: Bei Abrissarbeiten lebensgefährlich verletzt

    Jülich (ots) - Bei Abrissarbeiten an einem Wohnhaus in der Heinsberger Straße wurde am gestrigen Mittag (28.08.2025) ein 26-jähriger Mann schwer verletzt und musste zur medizinischen Versorgung in eine Klinik geflogen werden. Im Zusammenhang mit Rückbauarbeiten an einem leerstehenden Wohnhaus mit angrenzender Garage, bei denen auch ein Bagger im Einsatz war, kam es zu einem schwerwiegenden Unfallgeschehen, bei dem ein ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 12:00

    POL-DN: 16-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades bei Kollision mit PKW verletzt

    Düren (ots) - Bei der Kollision zwischen einem Kleinkraftrad und einem PKW in der Ortslage Arnoldsweiler am gestrigen Abend (28.08.2025) erlitt die 16-jährige Fahrerin des Zweirades schwere Verletzungen. Gegen 19:50 Uhr befuhr die junge Frau aus Düren mit ihrem Kleinkraftrad die Trierer Straße in Fahrtrichtung Düren, als unvermittelt der entgegenkommende Fahrer ...

    mehr
