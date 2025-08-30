Polizei Düren

POL-DN: Mehrere Einbrüche in Kindergärten - die Polizei sucht Zeugen

Aldenhoven (ots)

Am 30.08.2025, um 02:09 Uhr, wurde über eine Videoüberwachungsanlage beobachtet, wie sich zwei unbefugte Personen in einem Kindergarten in Aldenhoven in der Pützdorfer Straße 50 aufhielten. Die Tatverdächtigen verschafften sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Spielbereich des Kindergartens und begaben sich dann ins Büro, wo sie mehrere Schubladen öffneten. Eine Zeugin meldete im Nachgang, dass die Tatverdächtigen ohne Beute geflüchtet sein müssen.

In der selben Nacht meldeten aufmerksame Zeugen gegen 03:42 Uhr einen verdächtigen weißen Pkw in Titz, der auf einem Parkplatz eines Altenheimes anhielt. Eine Person mit Maske stieg aus dem Pkw und begab sich in die Richtung eines Kindergartens in der Von-Leerodt-Straße 22 in Hasselsweiler. Kurz danach stiegen zwei Personen mit einem Beutel in den Pkw ein und fuhren in Richtung Linnich-Hottorf weg. Die Polizeikräfte stellten eine eingeschlagene Scheibe des Kindergartens fest. Zur Aufnahmezeit gab es keinerlei Hinweise auf die erlangte Tatbeute.

Am Morgen des 30.08.2025 meldete eine Zeugin gegen 08:30 Uhr, dass ein Fenster eines Kindergartens an der Anschrift An der Bleiche 12a in Aldenhoven aufgehebelt wurde. Das Büro des Kindergartens wurde durchwühlt, jedoch konnte keine Tatbeute erlangt werden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen der Vorfälle, sich zur weiteren Erhärtung des Sachverhalts an die Kreispolizeibehörde Düren zu wenden (02421-9490).

