POL-DN: Leblose Person neben Kleinkraftrad aufgefunden - Zeugen gesucht

Jülich (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 30.08.2025, wurde ein Anwohner in Koslar gegen 00:40 Uhr auf eine am Boden liegende Person aufmerksam. Der 57-jährige Aldenhovener lag auf Höhe der Rathausstraße 13 leblos neben seinem ebenfalls am Boden liegenden Kleinkraftrad. Rettungskräfte reanimierten den augenscheinlich Verunfallten vor Ort und verbrachten ihn in eine Klinik. Während der Reanimationsmaßnahmen wurde in der Atmung des Mannes ein Alkoholgeruch wahrgenommen.

Die Polizei geht derzeit von einem Verkehrsunfall aus und bittet Zeugen des Vorfalls, sich zur weiteren Erhärtung des Sachverhalts an die Kreispolizeibehörde Düren zu wenden (02421-9490).

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

