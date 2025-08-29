PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düren

POL-DN: 16-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades bei Kollision mit PKW verletzt

Düren (ots)

Bei der Kollision zwischen einem Kleinkraftrad und einem PKW in der Ortslage Arnoldsweiler am gestrigen Abend (28.08.2025) erlitt die 16-jährige Fahrerin des Zweirades schwere Verletzungen.

Gegen 19:50 Uhr befuhr die junge Frau aus Düren mit ihrem Kleinkraftrad die Trierer Straße in Fahrtrichtung Düren, als unvermittelt der entgegenkommende Fahrer eines Pkw vor ihr nach links von der Trierer Straße in die Straße Auf dem Horstert abbog. Der 35-jährige PKW-Fahrer aus Düren hatte die entgegenkommende Zweiradfahrerin nach eigenen Angaben erst wahrgenommen als er seinen Abbiegevorgang bereits eingeleitet hatte und diesen deshalb fortgesetzt. Trotz eines Ausweichversuches gelang es der 16-Jährigen nicht, eine Kollision mit dem PKW zu verhindern. Durch den Zusammenstoß und den darauffolgenden Sturz zog sich die junge Frau schwere Verletzungen zu. Sie wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.000,- Euro geschätzt.

