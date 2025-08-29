Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Ladenlokal in der Turmstraße

Jülich (ots)

Beim Einbruch in ein Ladenlokal in der Turmstraße wurde die Eingangstür des Geschäftes beschädigt. Über mögliches Diebesgut und die Höhe des entstandenen Schadens liegen bislang keine verbindlichen Angaben vor.

Unbekannte Tatverdächtige verschafften sich in der Zeit vom 27.08.2025, 18:00 Uhr bis zum 28.08.2025, 14:00 Uhr widerrechtlich Zutritt zu dem Verkaufsraum eines "Secondhand-Geschäftes" in der Turmstraße. Im Geschäft wurden Schränke und Schubladen durchwühlt; die gläserne Eingangstür wurde beschädigt. Hinweise auf Tatverdächtige liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell