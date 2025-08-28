PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Festnahme in Inden - Polizei stellt gestohlene Zweiräder sicher

Inden (ots)

Am Mittwochnachmittag (27.08.2025) nahm die Polizei in Inden einen 40-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig fest. Der Beschuldigte steht im Verdacht, mehrere Fahrzeuge entwendet zu haben.

Gegen 15:30 Uhr meldeten Jugendliche einen verdächtigen Motorroller in der Friedensstraße. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Zweirad manipuliert und teilweise zerlegt worden war. Der 40-Jährige, der aus einem Wohnhaus hinzukam, räumte schließlich ein, die Verkleidungsteile des Rollers abgebaut zu haben. Er führte die Einsatzkräfte daraufhin in den Keller des Hauses, wo er die abmontierten Teile hervorholte. Bei der Inaugenscheinnahme des Kellers entdeckten die Einsatzkräfte weitere Roller- und Fahrzeugteile, zwei E-Scooter, ein Fahrrad sowie mutmaßliches Aufbruchwerkzeug. Zudem waren an mehreren vor dem Haus abgestellten Kleinkrafträdern die Fahrgestellnummern unkenntlich gemacht worden.

Die Fahrzeuge sowie diverse Gegenstände wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 10:30

    POL-DN: 14-jähriger Radfahrer von PKW erfasst

    Düren (ots) - Am gestrigen Abend ereignete sich gegen 20:50 Uhr im Kreuzungsbereich Zollhausstraße / Dorfstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer aus Düren leicht verletzt wurde. Die beteiligte PKW-Fahrerin, eine 72-jähriger Frau aus Düren, hatte zunächst an der rotlichtzeigenden Ampel der Schüllsmühle gewartet und war dann bei Grünlicht nach links in die Nordstraße abgebogen. Im ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 10:30

    POL-DN: "Falsche Polizeibeamte" scheitern an aufmerksamen Senioren

    Merzenich / Vettweiß (ots) - In gleich zwei Fällen versuchten falsche Polizeibeamte am Telefon vergeblich, Senioren zu betrügen und so an das Geld der Rentner zu gelangen. Als gestern (27.08.2025) zur Mittagszeit das Telefon klingelt und sich angeblich die Polizei meldet und behauptet, dass die Gesprächsteilnehmer in naher Zukunft beraubt werden sollen bzw. konkret nach Kontodaten fragt, werden eine 89-jährige ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 10:30

    POL-DN: Einbruch zur Mittagszeit

    Düren (ots) - Unbekannte Täter brachen am gestrigen Mittag (27.08.2025) in ein Wohnhaus in der Matthias-Claudius-Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, konnte während der Tatortaufnahme nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Die Tatverdächtigen nutzten die kurze Abwesenheit der Geschädigten, um im Zeitraum zwischen 12:45 Uhr und 13:20 Uhr widerrechtlich in die ein Einfamilienhaus einzudringen und die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren