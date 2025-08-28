Polizei Düren

POL-DN: Festnahme in Inden - Polizei stellt gestohlene Zweiräder sicher

Inden (ots)

Am Mittwochnachmittag (27.08.2025) nahm die Polizei in Inden einen 40-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig fest. Der Beschuldigte steht im Verdacht, mehrere Fahrzeuge entwendet zu haben.

Gegen 15:30 Uhr meldeten Jugendliche einen verdächtigen Motorroller in der Friedensstraße. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Zweirad manipuliert und teilweise zerlegt worden war. Der 40-Jährige, der aus einem Wohnhaus hinzukam, räumte schließlich ein, die Verkleidungsteile des Rollers abgebaut zu haben. Er führte die Einsatzkräfte daraufhin in den Keller des Hauses, wo er die abmontierten Teile hervorholte. Bei der Inaugenscheinnahme des Kellers entdeckten die Einsatzkräfte weitere Roller- und Fahrzeugteile, zwei E-Scooter, ein Fahrrad sowie mutmaßliches Aufbruchwerkzeug. Zudem waren an mehreren vor dem Haus abgestellten Kleinkrafträdern die Fahrgestellnummern unkenntlich gemacht worden.

Die Fahrzeuge sowie diverse Gegenstände wurden sichergestellt. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell