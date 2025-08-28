PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DN: Einbruch zur Mittagszeit

Düren (ots)

Unbekannte Täter brachen am gestrigen Mittag (27.08.2025) in ein Wohnhaus in der Matthias-Claudius-Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, konnte während der Tatortaufnahme nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tatverdächtigen nutzten die kurze Abwesenheit der Geschädigten, um im Zeitraum zwischen 12:45 Uhr und 13:20 Uhr widerrechtlich in die ein Einfamilienhaus einzudringen und die Räumlichkeiten zu durchsuchen. Da offen in der Wohnung befindliche Wertgegenstände zurückgelassen wurden, ist möglicherweise davon auszugehen, dass die Täter durch die heimkehrenden Geschädigten gestört wurden.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Polizei Düren
