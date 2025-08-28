Polizei Düren

POL-DN: 14-jähriger Radfahrer von PKW erfasst

Düren (ots)

Am gestrigen Abend ereignete sich gegen 20:50 Uhr im Kreuzungsbereich Zollhausstraße / Dorfstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer aus Düren leicht verletzt wurde.

Die beteiligte PKW-Fahrerin, eine 72-jähriger Frau aus Düren, hatte zunächst an der rotlichtzeigenden Ampel der Schüllsmühle gewartet und war dann bei Grünlicht nach links in die Nordstraße abgebogen. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie dann mit dem 14-jährigen Radfahrer, der aus der Dorfstraße kommend die Kreuzung geradeaus in Richtung Schüllsmühle überqueren wollte. Den Radfahrer hatte die Unfallverursacherin nach eigenen Angaben zuvor nicht wahrgenommen und diesen erst bei der Kollision bemerkt. Er wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Zur Unfallzeit herrschte bereits Dämmerung. Ob die Beleuchtungseinrichtungen am Fahrrad des Jugendlichen zur Unfallzeit eingeschaltet und betriebsbereit waren, konnte im Rahmen der Unfallaufnahme nicht geklärt werden.

