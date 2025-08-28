PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: 14-jähriger Radfahrer von PKW erfasst

Düren (ots)

Am gestrigen Abend ereignete sich gegen 20:50 Uhr im Kreuzungsbereich Zollhausstraße / Dorfstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer aus Düren leicht verletzt wurde.

Die beteiligte PKW-Fahrerin, eine 72-jähriger Frau aus Düren, hatte zunächst an der rotlichtzeigenden Ampel der Schüllsmühle gewartet und war dann bei Grünlicht nach links in die Nordstraße abgebogen. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie dann mit dem 14-jährigen Radfahrer, der aus der Dorfstraße kommend die Kreuzung geradeaus in Richtung Schüllsmühle überqueren wollte. Den Radfahrer hatte die Unfallverursacherin nach eigenen Angaben zuvor nicht wahrgenommen und diesen erst bei der Kollision bemerkt. Er wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Zur Unfallzeit herrschte bereits Dämmerung. Ob die Beleuchtungseinrichtungen am Fahrrad des Jugendlichen zur Unfallzeit eingeschaltet und betriebsbereit waren, konnte im Rahmen der Unfallaufnahme nicht geklärt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 10:30

    POL-DN: "Falsche Polizeibeamte" scheitern an aufmerksamen Senioren

    Merzenich / Vettweiß (ots) - In gleich zwei Fällen versuchten falsche Polizeibeamte am Telefon vergeblich, Senioren zu betrügen und so an das Geld der Rentner zu gelangen. Als gestern (27.08.2025) zur Mittagszeit das Telefon klingelt und sich angeblich die Polizei meldet und behauptet, dass die Gesprächsteilnehmer in naher Zukunft beraubt werden sollen bzw. konkret nach Kontodaten fragt, werden eine 89-jährige ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 10:30

    POL-DN: Einbruch zur Mittagszeit

    Düren (ots) - Unbekannte Täter brachen am gestrigen Mittag (27.08.2025) in ein Wohnhaus in der Matthias-Claudius-Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, konnte während der Tatortaufnahme nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Die Tatverdächtigen nutzten die kurze Abwesenheit der Geschädigten, um im Zeitraum zwischen 12:45 Uhr und 13:20 Uhr widerrechtlich in die ein Einfamilienhaus einzudringen und die ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 10:30

    POL-DN: Tatverdächtiger flüchtet unter Gewaltanwendung nach Ladendiebstahl

    Jülich (ots) - Am gestrigen Abend (27.08.2025) flüchtete ein Ladendieb bislang unerkannt, nachdem er beim Verlassen des Geschäftes durch den Ladendetektiv angesprochen und gestellt wurde. Die Tatbeute ließ er dabei zurück. Nachdem der Tatverdächtige den Ladendetektiven des Verbrauchermarktes An der Leimkaul bereits gegen 19:40 Uhr im Verkaufsraum aufgefallen war, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren