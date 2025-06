Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (660) Radfahrer tödlich verunglückt

Burgthann (ots)

Am Donnerstagabend (26.06.2025) stürzte ein 36-jähriger Radfahrer im Burgthanner Gemeindeteil Oberferrieden und zog sich schwere Verletzungen zu. Er verstarb noch am Abend in einem Krankenhaus.

Der Mann war kurz nach 22:00 Uhr mit seinem Pedelec von Oberferrieden kommend auf einem asphaltierten Waldweg in Richtung Bahnhof Oberferrieden unterwegs. In einer Linkskurve kam er auf abschüssiger Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Diesen erlag er noch am Abend in einem Krankenhaus.

Die Polizeiinspektion Altdorf hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen.

Erstellt durch: Marc Siegl / bl

