PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Düren

POL-DN: Drei Roller-Diebstähle in Merzenich

Merzenich (ots)

In der Nacht von Mittwoch (27.08.2025) auf Donnerstag (28.08.2025) wurden in der Ortslage Merzenich insgesamt drei Motorroller entwendet. Zwei von ihnen konnten am Donnerstag im Tagesverlauf zurückgelassen aufgefunden werden.

Zwischen Mittwoch, 23:15 Uhr und Donnerstag, 04:45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 002 CGO. Das Fahrzeug war mit einem Lenkradschloss gesichert, vor dem Haus abgestellt.

In zwei weiteren Fällen erhielten die Besitzer von Motorrollern erst durch die Polizei Kenntnis über den Diebstahl ihrer Fahrzeuge. Die beiden Motorroller wurden Auf der Heide und in der Verlängerung der Straße Weidenkopf als verdächtige Fahrzeuge gemeldet und dort zum Teil beschädigt und kurzgeschlossen aufgefunden. Beide Fahrzeuge konnten an ihre Besitzer übergeben werden.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Düren mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Weitere Meldungen: Polizei Düren
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 10:30

    POL-DN: Festnahme in Inden - Polizei stellt gestohlene Zweiräder sicher

    Inden (ots) - Am Mittwochnachmittag (27.08.2025) nahm die Polizei in Inden einen 40-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig fest. Der Beschuldigte steht im Verdacht, mehrere Fahrzeuge entwendet zu haben. Gegen 15:30 Uhr meldeten Jugendliche einen verdächtigen Motorroller in der Friedensstraße. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass das Zweirad manipuliert und ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 10:30

    POL-DN: 14-jähriger Radfahrer von PKW erfasst

    Düren (ots) - Am gestrigen Abend ereignete sich gegen 20:50 Uhr im Kreuzungsbereich Zollhausstraße / Dorfstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer aus Düren leicht verletzt wurde. Die beteiligte PKW-Fahrerin, eine 72-jähriger Frau aus Düren, hatte zunächst an der rotlichtzeigenden Ampel der Schüllsmühle gewartet und war dann bei Grünlicht nach links in die Nordstraße abgebogen. Im ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 10:30

    POL-DN: "Falsche Polizeibeamte" scheitern an aufmerksamen Senioren

    Merzenich / Vettweiß (ots) - In gleich zwei Fällen versuchten falsche Polizeibeamte am Telefon vergeblich, Senioren zu betrügen und so an das Geld der Rentner zu gelangen. Als gestern (27.08.2025) zur Mittagszeit das Telefon klingelt und sich angeblich die Polizei meldet und behauptet, dass die Gesprächsteilnehmer in naher Zukunft beraubt werden sollen bzw. konkret nach Kontodaten fragt, werden eine 89-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren