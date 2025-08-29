Polizei Düren

POL-DN: Drei Roller-Diebstähle in Merzenich

Merzenich (ots)

In der Nacht von Mittwoch (27.08.2025) auf Donnerstag (28.08.2025) wurden in der Ortslage Merzenich insgesamt drei Motorroller entwendet. Zwei von ihnen konnten am Donnerstag im Tagesverlauf zurückgelassen aufgefunden werden.

Zwischen Mittwoch, 23:15 Uhr und Donnerstag, 04:45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein Kleinkraftrad der Marke Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 002 CGO. Das Fahrzeug war mit einem Lenkradschloss gesichert, vor dem Haus abgestellt.

In zwei weiteren Fällen erhielten die Besitzer von Motorrollern erst durch die Polizei Kenntnis über den Diebstahl ihrer Fahrzeuge. Die beiden Motorroller wurden Auf der Heide und in der Verlängerung der Straße Weidenkopf als verdächtige Fahrzeuge gemeldet und dort zum Teil beschädigt und kurzgeschlossen aufgefunden. Beide Fahrzeuge konnten an ihre Besitzer übergeben werden.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können oder sonstige verdächtige Umstände im Umfeld des Tatortes beobachtet haben, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell