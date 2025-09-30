PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Mann rastet aus und rammt Auto

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Montagnachmittag, 29.09.2025, fuhr ein Bielefelder im Drogenrausch mit seinem Auto absichtlich gegen ein anderes Auto. Er schlug den Fahrer und flüchtete. Die Polizei traf ihn an seiner Wohnanschrift an.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr ein 21-jähriger Bielefelder mit einem VW Golf gegen 17:00 Uhr die Heeper Straße und dann die Mühlenstraße. Dabei fuhr ihm ein polizeibekannter 29-jähriger Bielefelder mit einem Opel Corsa wiederholt dicht auf. Kurz vor der Kreuzung Mühlenstraße und Huberstraße fuhr der 29-Jährige seinem Vordermann schließlich auf.

Aufgrund des Zusammenstoßes hielt der 21-Jährige an und stieg aus seinem Fahrzeug aus. Der 29-Jährige fuhr auf den Gehweg, dann offenbar absichtlich gegen die rechte Seite des Golfs und stieg aus. Bei der Auseinandersetzung schlug er dem Golffahrer ins Gesicht und trat ihm gegen das Bein.

Ein Mann und eine Frau eilten herbei, um den 29-Jährigen festzuhalten. Daraufhin schlug und trat er diese und flüchtete zu seinem Auto. Seine Autotür soll er dabei soweit aufgerissen haben, dass sie gegen den Golf schlug. Zwei weitere Passanten versuchten den 29-Jährigen an der Weiterfahrt zu hindern und stellten sich kurzzeitig vor den Corsa. Da er jedoch unbeirrt losfuhr, sprangen sie an die Seite.

Danach flüchtete der 29-Jährige in Richtung Oststraße und ignorierte die rote Ampel. Die alarmierte Polizei konnten das Auto und den flüchtigen Mann an seiner Wohnanschrift antreffen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Antrag auf Einziehung des Opel Corsa gestellt. Ein Richter ordnete die Beschlagnahmung des Autos an. Der Führerschein des Bielefelders wurde ebenfalls sichergestellt.

Ein Drogenvortest verlief bei dem 29-jährigen mit syrischer Staatsbürgerschaft positiv. Demnach hatte er THC konsumiert. Eine Blutprobe wurde ihm anschließend im Krankenhaus durch einen Arzt abgenommen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

