Polizei Bielefeld

POL-BI: Vier Schläger gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Stunden des Freitags, 26.09.2025, schlug ein Quartett einen Bielefelder an der Herforder Straße nieder. Die Polizei sucht die Täter sowie Zeugen.

Ein 45-jähriger Bielefelder erstattete am Montag bei der Polizei eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt. Als er Freitag gegen 03:30 Uhr zwischen der Henkelstraße und der Brandenburger Straße auf dem Gehweg stand, kam ein Quartett auf ihn zu. Die Männer fragten den 45-Jährigen nach Zigaretten und nach Geld. Als er äußerte, nichts dabei zu haben, erhielt er unvermittelt Schläge und ging zu Boden. Die Täter flüchteten in Richtung Jahnplatz. Das unter Schock stehende leichtverletzte Opfer ging erst verspätet zum Arzt und anschließend zur Polizei.

Er beschrieb die Tatverdächtigen als 20 bis 25 Jahre alt, circa 160 bis 165 cm groß, dunkelhäutig und mit schwarzen Haaren. Sie trugen dunkle Basecaps, dunkle Kapuzenpullover und weiße Schuhe.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

