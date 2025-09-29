POL-BI: Sattelzug kollidiert auf A2 mit Absicherungsanhänger, eine Person getötet, eine Person schwer verletzt, Autobahn aktuell gesperrt
Bielefeld (ots)
(fl) Am Montag, gegen 13:20 Uhr, befuhr ein 55-jähriger polnischer Staatsbürger mit seinem Sattelzug die A2 in Richtung Hannover, als er aus bisher ungeklärter Ursache kurz vor der Anschlussstelle Gütersloh nach rechts auf den dortigen Seitenstreifen geriet. Dort stieß er mit einem Absicherungsanhänger eines Subunternehmens der Autobahnmeisterei Oelde zusammen, der gerade von dieser Stelle entfernt werden sollte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 36-Jährige rumänische Mitarbeiter des Unternehmens mit Wohnsitz in Cloppenburg durch den Lkw erfasst und dabei tödlich verletzt. Der 55-Jährige Lkw-Fahrer verblieb im weiteren Verlauf stationär in einem Gütersloher Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die A2 in Richtung Hannover ab der Anschlussstelle Rheda-Wiedenbrück komplett gesperrt. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Bielefeld erschien zur genauen Unfallrekonstruktion vor Ort. Die Ermittlungen werden im Weiteren durch das Verkehrskommissariat Bielefeld geführt. Die aufnehmende Autobahnpolizei Stukenbrock-Senne beziffert den Sachschaden mit ca. 200.000 EUR. Die Sperrung der Autobahn wird voraussichtlich bis in die Abend-/Nachtstunden des 29.09. andauern.
