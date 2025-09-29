Polizei Bielefeld

POL-BI: Schlägerei am Jahnplatz: Mann mit weißem Trainingsanzug gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, 28.09.2025, gerieten zwei Gruppen am Jahnplatz aneinander. Ein Mann soll mit einer Machete gedroht haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 01:40 Uhr meldeten mehrere Zeugen über den Notruf der Polizei eine Schlägerei zwischen etwa 15 Personen im Außenbereich eines Schnellrestaurants.

Vor Ort berichteten die Zeugen, dass zunächst eine Gruppe am Aufzug gegenüber der Gastronomie stand. Als eine zweite Gruppe hinzukam, entwickelte sich ein Streit und wenig später schlugen sich die Personen gegenseitig.

Als der Sicherheitsdienst einschritt, flüchteten die hinzugekommenen Personen in Richtung Bahnhofstraße. Die Mitarbeiter waren auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden, weil einige Kontrahenten laut riefen und vor einem Messer warnten. Ein Mann in einem weißen Trainingsanzug soll eine Machete vorgezeigt und damit die anderen bedroht haben.

Hinweise zu der Auseinandersetzung nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

