Polizei Bielefeld

POL-BI: Eisenstange auf Fußgänger geworfen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Freitagabend, 26.09.2025, warf ein Unbekannter aus einem PKW eine Eisenstange auf eine Gruppe Fußgänger. Die Polizei sucht den Beifahrer sowie Zeugen.

Eine Vierergruppe, bestehend aus einer 25-jährigen Braunschweigerin, einer 27-jährigen Bielefelderin und zwei 33- sowie 28-jährigen Bielefeldern, war zu Fuß auf dem Gehweg der Stadtheider Straße, von der Herforder Straße kommend, unterwegs. Aus einem vorbeifahrenden schwarzen VW Golf wurden sie von dem Beifahrer beleidigt und mit einer Eisenstange beworfen. Die Eisenstange traf keinen der Fußgänger, so dass niemand verletzt wurde.

Bei dem VW Golf soll es sich um ein neueres Modell handeln.

Der südosteuropäisch aussehende Tatverdächtige wird als 20 bis 30 Jahre alt, mit braunen Haaren und bekleidet mit einem weißen Pullover, beschrieben.

Zeugen, die Hinweise zu dem PKW und dessen Insassen geben können, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

