Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kind lief plötzlich auf die Straße

Jena (ots)

Ein Kind beabsichtigte am frühen Donnerstagnachmittag die stark frequentierte Bundesstraße im Ortsteil Wenigenjena zu überqueren. In der Eisenberger Straße, in Höhe der Bushaltestelle Sonnenblick, lief es auf die Fahrbahn, war jedoch nicht aufmerksam genug. Ein stadteinwärts fahrender Pkw kam angefahren und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Kind wurde von der Fahrzeugfront erfasst und fiel zu Boden. Sofort kümmerten sich Ersthelfer samt Fahrer, auch ein Sanitäter war zufällig vor Ort. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Jungen in Begleitung der Eltern ins Krankhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell