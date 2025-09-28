Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten, Verursacher flüchtet

Bielefeld (ots)

(fl) Am Sonntagmorgen, gegen 01 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Bielefelder mit einem Pkw Opel die Potsdamer Straße in Richtung Oldentrup. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete er an der Einmündung Friedrich-Hagemann-Straße das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr verbotswidrig in den Einmündungsbereich ein. Dabei kollidierte er mit einem Pkw Ford eines 31-jährigen Bielefelders, der von der Friedrich-Hagemann-Straße in die Potsdamer Straße einbiegen wollte. Bei der Kollision wurden insgesamt drei Personen aus Bielefeld schwer verletzt. Außer dem Fahrzeugführer des Ford wurden sein 32-jähriger Beifahrer und die 24-jährige Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers verletzt. Bei der 24-jährigen Bielefelderin bestand zeitweilig Lebensgefahr, daher wurde zusätzlich ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Münster zur Unfallaufnahme angefordert. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete vor Eintreffen der Polizei zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung noch nicht angetroffen werden. Alle drei schwer verletzten Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht, die 24-jährige Frau ist mittlerweile außer Lebensgefahr. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Einmündung blieb bis ca. 07 Uhr gesperrt, die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bielefeld in Verbindung zu setzen.

