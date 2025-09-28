PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten, Verursacher flüchtet

Bielefeld (ots)

(fl) Am Sonntagmorgen, gegen 01 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Bielefelder mit einem Pkw Opel die Potsdamer Straße in Richtung Oldentrup. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen missachtete er an der Einmündung Friedrich-Hagemann-Straße das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr verbotswidrig in den Einmündungsbereich ein. Dabei kollidierte er mit einem Pkw Ford eines 31-jährigen Bielefelders, der von der Friedrich-Hagemann-Straße in die Potsdamer Straße einbiegen wollte. Bei der Kollision wurden insgesamt drei Personen aus Bielefeld schwer verletzt. Außer dem Fahrzeugführer des Ford wurden sein 32-jähriger Beifahrer und die 24-jährige Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers verletzt. Bei der 24-jährigen Bielefelderin bestand zeitweilig Lebensgefahr, daher wurde zusätzlich ein Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Münster zur Unfallaufnahme angefordert. Der mutmaßliche Unfallverursacher flüchtete vor Eintreffen der Polizei zu Fuß von der Unfallstelle. Er konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung noch nicht angetroffen werden. Alle drei schwer verletzten Personen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht, die 24-jährige Frau ist mittlerweile außer Lebensgefahr. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Einmündung blieb bis ca. 07 Uhr gesperrt, die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bielefeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 11:25

    POL-BI: Dieb irrt sich bei Beute

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Als sich ein Ladendieb am Donnerstag, 25.09.2025, an angebotenen Waren vor einem Geschäft am Niederwall bediente, war er der Meinung die Flaschen hätten einen anderen Inhalt. Der Inhaber einer Filiale für Spirituosen und Feinkost beobachtete gegen 13:35 Uhr einen Passanten, der sich für ausgestellte Ware vor seinem Geschäft, unweit des Jahnplatzes, interessierte. Tatsächlich nahm der Unbekannte ein Set, bestehend aus je einer ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:18

    POL-BI: Fahrzeugaufbruch an Grundschule

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter mit blauer Kleidung und Rucksack schlug am Donnerstagnachmittag, 25.09.2025, die Scheiben eines Fahrzeugs an der Große-Kurfürsten-Straße ein. Beute machte er nicht. Gegen 16:50 Uhr sah ein Zeuge aus dem Schulgebäude und bemerkte die fremde Person. Der Täter hatte einen Gegenstand in der Hand, mit dem er die Seitenscheibe eines schwarzen VW Golf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren