POL-BI: Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Stieghorst- Am Donnerstag, 25.09.2025, erlitten drei PKW-Insassen bei einem Unfall mit einem LKW leichte Verletzungen.
Gegen 12:45 Uhr befuhr ein 63-jähriger LKW-Fahrer aus Bielefeld mit seinem Mercedes Atego die Detmolder Straße in Richtung stadtauswärts. An der Kreuzung Detmolder Straße / Breslauer Straße/ Lagesche Straße beabsichtigte er, weiter die Detmolder Straße zu befahren und fuhr dazu auf die Rechtsabbiegerspur. Dabei fuhr er auf den vor ihm fahrenden Ford Tourneo einer 46-jährigen Bielefelderin auf, die verkehrsbedingt auf der Rechtsabbiegerspur halten musste.
Die 46-Jährige sowie ihre 23- und 12-jährigen Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf circa 10000 Euro geschätzt.
