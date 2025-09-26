PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

POL-BI: Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall
Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst- Am Donnerstag, 25.09.2025, erlitten drei PKW-Insassen bei einem Unfall mit einem LKW leichte Verletzungen.

Gegen 12:45 Uhr befuhr ein 63-jähriger LKW-Fahrer aus Bielefeld mit seinem Mercedes Atego die Detmolder Straße in Richtung stadtauswärts. An der Kreuzung Detmolder Straße / Breslauer Straße/ Lagesche Straße beabsichtigte er, weiter die Detmolder Straße zu befahren und fuhr dazu auf die Rechtsabbiegerspur. Dabei fuhr er auf den vor ihm fahrenden Ford Tourneo einer 46-jährigen Bielefelderin auf, die verkehrsbedingt auf der Rechtsabbiegerspur halten musste.

Die 46-Jährige sowie ihre 23- und 12-jährigen Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf circa 10000 Euro geschätzt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

