POL-BI: Hund vor Krankenhaus entwendet - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Das Kriminalkommissariat 13 sucht einen oder mehrere Zeugen, die am Dienstag, 22.09.2025, beobachteten, wie ein Mann vor dem Krankenhaus an der Teutoburger Straße einen angebundenen Hund stahl.

Zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr entwendete ein Unbekannter einen Hund - einen Dackel-Labradormischling, der vor dem Krankenhaus Mitte angebunden war. Ein Zeuge berichtete der Besitzerin, gesehen zu haben, wie ein Mann mit dem Hund davon ging. Die Polizei sucht diesen Zeugen.

Der Hund wurde zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr vor dem Krankenhaus Bethel gesehen. Abends gegen 20:00 Uhr fand eine Zeugin den Hund vor dem Rathaus, wo er zwei Stunden angebunden gewesen sein soll. Daraufhin nahm die Zeugin den Hund mit und anhand des Chips konnte die Besitzerin ermittelt werden. Sie erhielt den Hund zurück.

Zeugen, die den Täter mit dem Hund gesehen haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

