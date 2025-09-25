Polizei Bielefeld

POL-BI: Aktueller Polizeieinsatz an der Otto-Brenner-Straße

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sieker- In einem Barbershop an der Otto-Brenner-Straße hat es eine Explosion gegeben. Die Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Anwohner meldeten der Polizei um 03:18 Uhr Knallgeräusche an der Otto-Brenner-Straße. Die eingetroffen Streifenpolizisten stellten Beschädigungen an einem Friseurgeschäft in einem kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäude fest.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Explosion vorsätzlich herbeigeführt wurde. Gegenwärtig liegen keine Erkenntnisse vor, dass Personen zu Schaden gekommen sind.

Die Otto-Brenner-Straße ist aktuell zwischen der Taubenstraße/ Kranichstraße und der Oldentruper Straße für die Maßnahmen der Polizei gesperrt.

Bitte folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort und meiden Sie den Einsatzort, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge, Personen oder Gegenstände wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0521-545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell