POL-BI: Wer ist Eigentümer dieses Fahrrades?
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Dornberg- Mit Lichtbildern sucht die Polizei den Eigentümer eines Rades, das ein Täter am Freitag, 22.08.2025, nach einem gescheiterten Diebstahl zurückließ.
Ein Unbekannter scheiterte gegen 13:20 Uhr an der Spandauer Allee bei dem Versuch, dass hellgrüne Fahrrad der Marke Adler zu entwenden. Nachdem der Täter das Schloss durchtrennt hatte, flüchtete er und ließ das Rad zurück.
Die Polizei bittet den Eigentümer, oder Personen, denen der Eigentümer des abgebildeten Fahrrades bekannt ist, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.
