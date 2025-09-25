PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer ist Eigentümer dieses Fahrrades?

POL-BI: Wer ist Eigentümer dieses Fahrrades?
  • Bild-Infos
  • Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Dornberg- Mit Lichtbildern sucht die Polizei den Eigentümer eines Rades, das ein Täter am Freitag, 22.08.2025, nach einem gescheiterten Diebstahl zurückließ.

Ein Unbekannter scheiterte gegen 13:20 Uhr an der Spandauer Allee bei dem Versuch, dass hellgrüne Fahrrad der Marke Adler zu entwenden. Nachdem der Täter das Schloss durchtrennt hatte, flüchtete er und ließ das Rad zurück.

Die Polizei bittet den Eigentümer, oder Personen, denen der Eigentümer des abgebildeten Fahrrades bekannt ist, sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 25.09.2025 – 09:30

    POL-BI: Dünner Täter mit grauer Jacke und gelber Kapuze gesucht

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Mittwoch, 24.09.2025, versuchte ein Unbekannter einen Sicherheitsmitarbeiter am Neumarkt mit einem Messer zu verletzen. Der Angriff konnte mit einem Tritt abgewehrt werden. Ein Sicherheitsmitarbeiter sprach gegen 17:20 Uhr einen Mann in der Stadtbibliothek an, der in der Vergangenheit wiederholt durch lautes Geschrei in den Räumlichkeiten aufgefallen war. Der Unbekannte kam dem ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 07:16

    POL-BI: Aktueller Polizeieinsatz an der Otto-Brenner-Straße

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Sieker- In einem Barbershop an der Otto-Brenner-Straße hat es eine Explosion gegeben. Die Polizei Bielefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Anwohner meldeten der Polizei um 03:18 Uhr Knallgeräusche an der Otto-Brenner-Straße. Die eingetroffen Streifenpolizisten stellten Beschädigungen an einem Friseurgeschäft in einem kombinierten Wohn- und Geschäftsgebäude fest. Derzeit geht die ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 13:15

    POL-BI: Diebin erbeutet in der Stadtbahn Rucksack

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstagmittag, 23.09.2025, entwendete eine Täterin in der Stadtbahn den Rucksack einer Bielefelderin. Die Polizei sucht Zeugen. Nachdem eine 70-jährige Bielefelderin gegen 09:30 Uhr an einer Bank an der Stresemannstraße Geld abgehoben hatte, hielt sie sich in der Bielefelder Innenstadt auf und stieg anschließend in die Stadtbahn Linie 1 in Richtung Schildesche. Gegen 12:30 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren