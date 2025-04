POL-BO: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten: Autofahrer (46) mit rund 3 Promille unterwegs

Herne (ots) - Eine Tankstelle an der Dorneburger Straße in Herne wurde am Donnerstagabend, 10. April, überfallen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Gegen 21.25 Uhr betraten zwei maskierte Täter den Verkaufsraum der Tankstelle. Einer der beiden bedrohte eine Angestellte (31, aus Herne) mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute. Die beiden ...

