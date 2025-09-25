PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Dünner Täter mit grauer Jacke und gelber Kapuze gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Mittwoch, 24.09.2025, versuchte ein Unbekannter einen Sicherheitsmitarbeiter am Neumarkt mit einem Messer zu verletzen. Der Angriff konnte mit einem Tritt abgewehrt werden.

Ein Sicherheitsmitarbeiter sprach gegen 17:20 Uhr einen Mann in der Stadtbibliothek an, der in der Vergangenheit wiederholt durch lautes Geschrei in den Räumlichkeiten aufgefallen war. Der Unbekannte kam dem ausgesprochenen Hausverbot nach, rief aber vor dem Gebäude stehend nach dem Sicherheitsmitarbeiter. Als dieser vor die Tür trat, stach der Mann unvermittelt in seine Richtung. Der Sicherheitsmitarbeiters wehrte den Angriff mit einem Tritt ab, so dass der Täter die Flucht in Richtung Kesselbrink ergriff.

Der Tatverdächtige wird als 25 bis 30 Jahre alt, mit dünner Figur und bekleidet mit schwarzer Baseball Cap sowie grauer Jacke mit gelber Kapuze, beschrieben.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

