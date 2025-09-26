Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag: Hund vor Krankenhaus entwendet - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Das Kriminalkommissariat 13 sucht weiter Zeugen, die Hinweise zu dem Hunde-Dieb machen könne, der am Dienstag, 23.09.2025, unterwegs war.

Wie berichtet, hatten Zeugen dem Opfer mitgeteilt, dass eine männliche Person zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr ihren Hund am Krankenhaus Mitte gestohlen hatte. Die Polizei sucht diese Zeugen.

Die Zeugin, die den Hund vor dem Rathaus fand, hat sich bereits bei der Polizei gemeldet. Jedoch konnte sie angeben, den Hund erst am Mittwochmorgen gegen 05:30 Uhr dort aufgefunden zu haben.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet weiter Zeugen, die den Täter mit dem Hund gesehen haben, sich unter 0521-545-0 zu melden.

