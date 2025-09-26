POL-BI: Kupferdieb erwischt
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Mitte - Ein Kupferdieb wurde am Donnerstag, 25.09.2025, auf frischer Tat am Jahnplatz ertappt. Der Dieb war sich keiner Schuld bewusst.
Gegen 17:50 Uhr bemerkten Polizisten einen 48-jährigen Bielefelder auf einer Baustelle am Jahnplatz. Der polizeibekannte und drogenabhängige Mann hatte rund vier Meter Kupferkabel an sich genommen und wollte diese entwenden.
Gegenüber den Polizisten zeigte er sich nicht einsichtig. Aus seiner Sicht würde es sich um Müll handeln, den er mitnehmen und verkaufen darf, gab er an. Er muss sich nun für den versuchten Diebstahl verantworten.
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell