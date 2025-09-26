PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrzeugaufbruch an Grundschule

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter mit blauer Kleidung und Rucksack schlug am Donnerstagnachmittag, 25.09.2025, die Scheiben eines Fahrzeugs an der Große-Kurfürsten-Straße ein. Beute machte er nicht.

Gegen 16:50 Uhr sah ein Zeuge aus dem Schulgebäude und bemerkte die fremde Person. Der Täter hatte einen Gegenstand in der Hand, mit dem er die Seitenscheibe eines schwarzen VW Golf einschlug. Dann versuchte er im Fahrzeuginneren nach etwas zu greifen. Als ihm dies offensichtlich nicht gelang, ergriff er die Flucht.

Womöglich hatte er es auf eine Bauchtasche abgesehen, die sichtbar im Fußraum des Fahrersitzes lag.

Der Täter war zwischen 30 und 40 Jahre alt und trug ein bläuliches Oberteil mit hellen Ärmeln, sowie einen grau-braunen Rucksack.

Die Polizei erinnert daran, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen. Nehmen Sie alles mit, was für Kriminelle interessant sein könnte. Das Auto ist kein Tresor!

Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Mann machen können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 10:20

    POL-BI: Kupferdieb erwischt

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein Kupferdieb wurde am Donnerstag, 25.09.2025, auf frischer Tat am Jahnplatz ertappt. Der Dieb war sich keiner Schuld bewusst. Gegen 17:50 Uhr bemerkten Polizisten einen 48-jährigen Bielefelder auf einer Baustelle am Jahnplatz. Der polizeibekannte und drogenabhängige Mann hatte rund vier Meter Kupferkabel an sich genommen und wollte diese entwenden. Gegenüber den Polizisten zeigte er sich nicht einsichtig. Aus seiner Sicht ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 09:10

    POL-BI: Nachtrag: Hund vor Krankenhaus entwendet - Zeugen gesucht

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Das Kriminalkommissariat 13 sucht weiter Zeugen, die Hinweise zu dem Hunde-Dieb machen könne, der am Dienstag, 23.09.2025, unterwegs war. Wie berichtet, hatten Zeugen dem Opfer mitgeteilt, dass eine männliche Person zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr ihren Hund am Krankenhaus Mitte gestohlen hatte. Die Polizei sucht diese Zeugen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren