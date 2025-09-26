Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrzeugaufbruch an Grundschule

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter mit blauer Kleidung und Rucksack schlug am Donnerstagnachmittag, 25.09.2025, die Scheiben eines Fahrzeugs an der Große-Kurfürsten-Straße ein. Beute machte er nicht.

Gegen 16:50 Uhr sah ein Zeuge aus dem Schulgebäude und bemerkte die fremde Person. Der Täter hatte einen Gegenstand in der Hand, mit dem er die Seitenscheibe eines schwarzen VW Golf einschlug. Dann versuchte er im Fahrzeuginneren nach etwas zu greifen. Als ihm dies offensichtlich nicht gelang, ergriff er die Flucht.

Womöglich hatte er es auf eine Bauchtasche abgesehen, die sichtbar im Fußraum des Fahrersitzes lag.

Der Täter war zwischen 30 und 40 Jahre alt und trug ein bläuliches Oberteil mit hellen Ärmeln, sowie einen grau-braunen Rucksack.

Die Polizei erinnert daran, keine Wertgegenstände im Auto zu lassen. Nehmen Sie alles mit, was für Kriminelle interessant sein könnte. Das Auto ist kein Tresor!

Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Mann machen können, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 zu melden.

