Rund 2.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Dienstag bei Achstetten.

Kurz vor 8.30 Uhr fuhr eine 54-Jährige mit ihrem Hyundai auf der L261 von Achstetten in Richtung Hüttisheim. Auf Höhe Oberholzheim, in der Achstetter Straße (K7519), stand ein Gleichaltriger mit seinem Mercedes Lkw. Der erkannte wohl an dem Auto, dass dieses nach rechts blinkte und auch die Geschwindigkeit verringert hatte. Deshalb bog er, ohne zu warten, nach links in die Kreuzung in Richtung Achstetten ein. Das Auto fuhr allerdings geradeaus weiter und hatte Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den fahrbereiten Fahrzeugen auf rund 2.000 Euro.

