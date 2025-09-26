Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb irrt sich bei Beute

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Als sich ein Ladendieb am Donnerstag, 25.09.2025, an angebotenen Waren vor einem Geschäft am Niederwall bediente, war er der Meinung die Flaschen hätten einen anderen Inhalt.

Der Inhaber einer Filiale für Spirituosen und Feinkost beobachtete gegen 13:35 Uhr einen Passanten, der sich für ausgestellte Ware vor seinem Geschäft, unweit des Jahnplatzes, interessierte. Tatsächlich nahm der Unbekannte ein Set, bestehend aus je einer Flasche Oliven Öl und Balsamico Essig, an sich. Er bezahlte nicht und setzte seinen Weg am Niederwall fort.

Der ertappte 36-jährige Bielefelder folgte dem Inhaber in das Geschäft. Als ein gerufenes Team der Stadtwache Bielefeld erschien, gestand der Dieb. Er hatte allerdings angenommen die beiden gestohlenen Flaschen würde Alkohol enthalten. Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls auf und der 36-Jährige durfte seinen Weg anschließend fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell