PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb irrt sich bei Beute

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Als sich ein Ladendieb am Donnerstag, 25.09.2025, an angebotenen Waren vor einem Geschäft am Niederwall bediente, war er der Meinung die Flaschen hätten einen anderen Inhalt.

Der Inhaber einer Filiale für Spirituosen und Feinkost beobachtete gegen 13:35 Uhr einen Passanten, der sich für ausgestellte Ware vor seinem Geschäft, unweit des Jahnplatzes, interessierte. Tatsächlich nahm der Unbekannte ein Set, bestehend aus je einer Flasche Oliven Öl und Balsamico Essig, an sich. Er bezahlte nicht und setzte seinen Weg am Niederwall fort.

Der ertappte 36-jährige Bielefelder folgte dem Inhaber in das Geschäft. Als ein gerufenes Team der Stadtwache Bielefeld erschien, gestand der Dieb. Er hatte allerdings angenommen die beiden gestohlenen Flaschen würde Alkohol enthalten. Die Polizisten nahmen eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls auf und der 36-Jährige durfte seinen Weg anschließend fortsetzen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 11:18

    POL-BI: Fahrzeugaufbruch an Grundschule

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter mit blauer Kleidung und Rucksack schlug am Donnerstagnachmittag, 25.09.2025, die Scheiben eines Fahrzeugs an der Große-Kurfürsten-Straße ein. Beute machte er nicht. Gegen 16:50 Uhr sah ein Zeuge aus dem Schulgebäude und bemerkte die fremde Person. Der Täter hatte einen Gegenstand in der Hand, mit dem er die Seitenscheibe eines schwarzen VW Golf ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 10:20

    POL-BI: Kupferdieb erwischt

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein Kupferdieb wurde am Donnerstag, 25.09.2025, auf frischer Tat am Jahnplatz ertappt. Der Dieb war sich keiner Schuld bewusst. Gegen 17:50 Uhr bemerkten Polizisten einen 48-jährigen Bielefelder auf einer Baustelle am Jahnplatz. Der polizeibekannte und drogenabhängige Mann hatte rund vier Meter Kupferkabel an sich genommen und wollte diese entwenden. Gegenüber den Polizisten zeigte er sich nicht einsichtig. Aus seiner Sicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren