POL-RE: Bottrop: 12-Jährige ist zurück - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots) - Nachdem eine 22-Jährige am Mittwoch (09. Juli) bei einem Ladendiebstahl in einer Drogerie an der Hochstraße erwischt wurde, wurde sie nur einen Tag später am Bottroper Amtsgericht verurteilt. Die Frau, die derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, war zusammen mit zwei weiteren tatverdächtigen Frauen unterwegs und stahl mehrere Drogerieprodukte. Im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens ...

mehr