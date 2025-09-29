Polizei Bielefeld

POL-BI: Sekundenschlaf - Unfall auf der Autobahn

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 44- Paderborn- Wünnenberg-Haaren- Büren- In den frühen Stunden des Montags, 29.09.2025, erlitten zwei PKW-Insassen bei einem Unfall auf der A 44 in Richtung Dortmund nach einem Sekundenschlaf leichte Verletzungen.

Ein 26-Jähriger aus Leverkusen befuhr um 01:18 Uhr mit seinem Hyundai den rechten Fahrstreifen der A 44 in Richtung Dortmund. Zwischen dem Autobahnkreuz Wünnenberg-Haaren und der Anschlussstellen Büren kam er aufgrund eines Sekundenschlafs mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Schutzplanke und drehte sich, so dass er quer auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam.

Bei dem Unfall erlitten der 26-Jährige und seine 23-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Ein Abschleppwagen transportierte den Hyundai ab. Es entstand ein Sachschaden von circa 20000 Euro. Der Führerschein des Leverkuseners wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge geistiger oder körperlicher Mängel wurde eingeleitet.

