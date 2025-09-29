PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte stehlen zwei Lexus SUV

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Autodiebe haben in der Nacht zu Sonntag, 28.09.2025, und zu Montag, 29.09.2025, in den Straßen Hohes Feld und Bultkamp zwei SUV entwendet.

Ein Anwohner parkte seinen Lexus RX 450 zwischen Samstag, gegen 17:40 Uhr, und Sonntag, gegen 09:10 Uhr, vor einem Wohnhaus Am Bultkamp - in Nähe der Einmündungen Berenskamp und Apfelstraße. Der graue SUV stammt aus dem Baujahr 2021, trug Bielefelder Kennzeichen, verfügte über ein Keyless-go-System und eine abnehmbare Anhängerkupplung.

Der zweite Tatort lag in der Straße Hohes Feld, in Nähe der Einmündung der Sievekingstraße. Ein Anwohner hatte seinen Lexus NX 300 am Sonntag, gegen 16:00 Uhr, an einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Am Montag stand der graue SUV gegen 06:00 Uhr nicht mehr an dem Abstellort. Das Auto stammt aus dem Baujahr 2019 und besaß Bielefelder Kennzeichen.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

