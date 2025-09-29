Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Autoaufbrüche im Parkhaus

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am vergangenen Wochenende, 26. - 28.09.2025, brachen unbekannte Täter in der Innenstadt drei Autos auf, zwei davon standen in einem Parkhaus am Waldhof, ein weiteres an der Bleichstraße. Die Täter hatten es offensichtlich auf zurückgelassene Wertgegenstände abgesehen.

In dem Parkhaus schlugen ein oder mehrere Täter zwischen Donnerstag, 17:15 Uhr und Freitag, 06:15 Uhr die Scheibe eines Mini Cooper und in der Nacht auf Samstag, gegen Mitternacht, die eines VW Touran ein.

An der Bleichstraße hatte es ein Unbekannter auf eine Jacke in einem Mini abgesehen. Zwischen Samstag, 23:30 Uhr, und Sonntag, 03:30 Uhr verschaffte er sich auf unbekannte Weise Zugang zum Fahrzeuginneren.

Insgesamt erbeuteten die Täter einen Rucksack, mehrere Kleidungsstücke, ein Lammfell, diverse Brillen und Schlüssel.

Die Polizei erinnert daran, keine Wertgegenstände im Auto zurückzulassen.

Hinweise zu den Aufbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

