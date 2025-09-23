PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. 1er BMW angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Montag (22.09.2025) einen schwarzen 1er BMW in Oelde angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 11.00 Uhr und 11.40 Uhr in einer Parkbucht auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Hohe Straße und wurde hinten rechts beschädigt.

Beteiligt gewesen sein könnte ein Fahrzeug mit gelber Lackierung.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

