Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Pferd erblickt - Sturz mit Rad. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 22.09.2025

Warendorf (ots)

Bei einem Sturz hat sich am Sonntag (21.09.2025, 18.28 Uhr) ein 48-jähriger Mann aus Lippstadt mit seinem Fahrrad schwer verletzt.

Der Radfahrer war auf dem Heckentruper Weg in Wadersloh-Diestedde unterwegs, genau wie eine 51-jährige Wadersloherin. Auch sie fuhr mit einem Fahrrad auf dem Heckentruper Weg - allerdings in entgegengesetzter Richtung und sie führte ein Pferd mit an der Hand.

Als der Lippstädter an einer Erhöhung Radlerin und Pferd erblickte, bremste er unvermittelt ab und stürzte mit dem Rad. Das Pferd erschrak ebenfalls, riss sich los und rannte über ein Feld - ohne dabei eine der anwesenden Personen zu berühren.

Die Wadersloherin fing den entlaufenen Vierbeiner wieder ein, Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Lippstädter in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell