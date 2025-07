FW Burscheid: Gebäudebrand am Abend - Bewohner verletzt sich bei Löschversuch leicht

Freiwillige Feuerwehr Burscheid

Am Dienstagabend wurden alle vier Löschzüge, um 22:48 Uhr, zu einem Gebäudebrand mit "Menschen in Gefahr" in die Burbachstraße alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus einem Einfamilienhaus. Umgehend wurde eine erste Erkundung durchgeführt, wobei festgestellt wurde das sich keine Personen mehr im Gebäude befinden.

Unter Atemschutz ging ein Trupp mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Der Brandherd wurde in der Küche ausgemacht, wo "Essen auf Herd" vorgefunden wurde. Zudem wurde mit einem zweiten Trupp unter Atemschutz das Gebäude auf weitere Brandherde untersucht und Fenster geöffnet, damit der Rauch abziehen kann.

Nach Ablöschen des Brandgut wurde, unter Zuhilfenahme eines Hochdrucklüfter, das Gebäude rauchfrei geschaffen. Dennoch bleibt dieses aufgrund der Rauchausbreitung und eigener Löschversuche der Bewohner, mit einem Pulverlöscher, vorerst unbewohnbar.

Ein Bewohner wurde bei den eigenen Löschversuchen leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die anderen Bewohner kommen bei Nachbarn unter.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Burscheider Feuerwehr beendet.

