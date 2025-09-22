Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Betrüger ergaunern Geld von Rentnerin - Hinweise erbeten

Eine 71-jährige Rentnerin ist am Freitagvormittag (19.09.2025, 10.45 Uhr) Opfer von zwei Trickbetrügern in Oelde geworden.

Die Oeldern war dabei am Parkplatz eines Restaurants an der Warendorfer Straße in ihren Pkw einzusteigen, als sie ein Unbekannter ansprach und angab, die Frau habe Kleingeld verloren.

Sie stieg wieder aus dem Auto aus, um das vermeintlich verlorene Geld einzusammeln und wurde dabei von dem Mann in ein Gespräch verwickelt. Ein weiterer Täter öffnete währenddessen die Beifahrertür und stahl eine abgelegte Handtasche.

Der ablenkende Mann wird so beschrieben: 45 bis 50 Jahre, 1.70 - 1.74 Meter groß, südländischer oder osteuropäischer Phänotyp, kahler runder Kopf, zur Tatzeit habe der unbekannte Täter ein T-Shirt in olivgrün getragen.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

