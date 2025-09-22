PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Betrüger ergaunern Geld von Rentnerin - Hinweise erbeten

Warendorf (ots)

Eine 71-jährige Rentnerin ist am Freitagvormittag (19.09.2025, 10.45 Uhr) Opfer von zwei Trickbetrügern in Oelde geworden.

Die Oeldern war dabei am Parkplatz eines Restaurants an der Warendorfer Straße in ihren Pkw einzusteigen, als sie ein Unbekannter ansprach und angab, die Frau habe Kleingeld verloren.

Sie stieg wieder aus dem Auto aus, um das vermeintlich verlorene Geld einzusammeln und wurde dabei von dem Mann in ein Gespräch verwickelt. Ein weiterer Täter öffnete währenddessen die Beifahrertür und stahl eine abgelegte Handtasche.

Der ablenkende Mann wird so beschrieben: 45 bis 50 Jahre, 1.70 - 1.74 Meter groß, südländischer oder osteuropäischer Phänotyp, kahler runder Kopf, zur Tatzeit habe der unbekannte Täter ein T-Shirt in olivgrün getragen.

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

