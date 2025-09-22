Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Nach Unfall zwei Fahrer eines Pkw gesucht

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu zwei Männern geben, die am Sonntag (21.09.2025, 12.50 Uhr) mit einem schwarzen BMW in Ostbevern unterwegs waren?

Ein Zeuge hatte das Auto und die Fahrer nach einem Verkehrsunfall an der L 811/Ecke Telgter Damm (K 35) in einem Straßengraben gesehen und sofort angehalten. Er erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der beiden und informierte anschließend die Polizei. Die beiden Männer gaben an unverletzt zu sein, entfernten sich von Auto und Unfallstelle und behaupteten zurückkehren zu wollen - das taten sie aber nicht.

Eingeleitete Suchmaßnahmen nach Eintreffen der Beamten an der Unfallstelle waren erfolglos, allerdings stellten die Polizisten fest, dass das Auto zur Fahndung ausgeschrieben war.

Sie stellten den PKW sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben:

Anfang zwanzig und ungefähr 1.80 Meter groß. Beide hätten kurze dunkle Haare. Einer der beiden habe eine helle Jacke und eine schwarze Hose getragen, sowie einen dunklen Bart. Der anderen habe ausschließlich schwarze Kleidung getragen.

Wir bitten Zeugen, die Hinweise zu den beiden Männern geben können oder den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

