POL-WAF: Ahlen. Fluchtversuch vor Polizei gescheitert

Ein junger Kleinkraftradfahrer hat am Freitagabend (19.09.2025, 20.15 Uhr) in Ahlen versucht vor der Polizei zu flüchten.

Der junge Mann fuhr auf dem Krad auf der Straße Westenmauer Richtung Weststraße, als ein 34-jähriger Bad Sassendorfer mit seinem Pkw nach rechts in die Hospitälergasse abbog. Der 18-Jährige verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und touchierte das Auto des 34-Jährigen.

Eine zufällig entgegenkommende Streifenwagenbesatzung bemerkte die Situation und sprach den jungen Ahlener an. Dieser versuchte daraufhin mit dem Krad zu flüchten. Die Beamten folgten ihm schnell zu Fuß und hielten ihn auf.

Der 18-Jährige besitzt weder einen Führerschein, noch konnte er nachweisen, dass das Kleinkraftrad ihm gehört. Außerdem hatte es kein Versicherungskennzeichen.

Die Beamten stellten das Zweirad sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

