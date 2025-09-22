POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Suche nach Reiterin beendet. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 22.09.2025
Warendorf (ots)
Die Suche nach einer Reiterin in Wadersloh-Diestedde ist beendet.
Es handelt sich um eine 51-jährige Frau aus Wadersloh. Sie soll am Sonntagnachmittag/Sonntagabend (21.09.2025) zusammen mit ihrem Pferd am Heckentruper Weg in Wadersloh-Diestedde beim Sturz eines 48-jährigen Lippstädters mit seinem Rad anwesend gewesen sein.
Der genaue Unfallhergang wird aktuell ermittelt.
