PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Reiterin nach Zusammenstoß mit Radfahrer (schwer verletzt) gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen eine Reiterin, die am Sonntagnachmittag/Sonntagabend (21.09.2025) mit ihrem Pferd am Heckentruper Weg in Wadersloh-Diestedde mit einem Radfahrer zusammengestoßen ist.

Die Polizei erhielt erst Kenntnis über den Unfall, nachdem Rettungskräfte den 48-jährigen Radfahrer schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht hatten.

Aus noch unklarer Ursache war der Lippstädter mit einem Pferd und seiner Reiterin zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Wir bitten die Reiterin und weitere Zeugen des Unfallhergangs sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de, zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 11:45

    POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin gesucht

    Warendorf (ots) - Bereits am Donnerstag (11.09.2025) um 11.40 Uhr kam es an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Westfalendamm in Ahlen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde eine 61-jährige Ahlenerin verletzt. Die Frau befuhr mit ihrem Pedelec den Radweg an der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Südenmauer. Als sie die Einmündung zum Westfalendamm passierte bog ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:44

    POL-WAF: Telgte. Weißer VW Caddy gestohlen

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Mittwoch (17.09.2025) 20 Uhr bis Donnerstag (18.09.2025) 7 Uhr wurde in Telgte in der Bauerschaft Wöste ein weißer VW Caddy entwendet. Am Fahrzeug befinden sich die Kennzeichen WAF-R1911. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Pkw bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 10:39

    POL-WAF: Telgte. Auseinandersetzung mit Security-Dienst

    Warendorf (ots) - Auf der Telgter Kirmes kam es am vergangenen Samstag (13.09.2025) gegen 22.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 18-jährigen Telgter und einem 35-Jährigen aus Dortmund. Der Dortmunder war als Mitarbeiter eines Security Dienstes auf dem Kirmesgelände unterwegs. Im Rahmen eines Einsatzes kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren