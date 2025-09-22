Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Reiterin nach Zusammenstoß mit Radfahrer (schwer verletzt) gesucht

Warendorf (ots)

Wir suchen eine Reiterin, die am Sonntagnachmittag/Sonntagabend (21.09.2025) mit ihrem Pferd am Heckentruper Weg in Wadersloh-Diestedde mit einem Radfahrer zusammengestoßen ist.

Die Polizei erhielt erst Kenntnis über den Unfall, nachdem Rettungskräfte den 48-jährigen Radfahrer schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht hatten.

Aus noch unklarer Ursache war der Lippstädter mit einem Pferd und seiner Reiterin zusammengestoßen und schwer verletzt worden.

Wir bitten die Reiterin und weitere Zeugen des Unfallhergangs sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de, zu melden.

