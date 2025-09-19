POL-WAF: Telgte. Weißer VW Caddy gestohlen
Warendorf (ots)
In der Zeit von Mittwoch (17.09.2025) 20 Uhr bis Donnerstag (18.09.2025) 7 Uhr wurde in Telgte in der Bauerschaft Wöste ein weißer VW Caddy entwendet. Am Fahrzeug befinden sich die Kennzeichen WAF-R1911. Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Pkw bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.
