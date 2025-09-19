POL-WAF: Oelde. Bei Verkehrskontrolle unter Drogeneinfluss unterwegs
Warendorf (ots)
Am Donnerstag (18.09.2025) um 23.10 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Straße In der Geist den Fahrer eines Pkw. Am Steuer saß ein 21-jähriger Oelder. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf das der junge Mann Drogen konsumiert hatte. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Oelder ein. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell