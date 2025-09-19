PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Geparkten schwarzen Seat angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Mittwoch (17.09.2025) 19 Uhr bis Donnerstag (18.09.2025) 11.30 Uhr wurde ein an der Düsternstraße in Warendorf geparkter Seat Ibiza vorne links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

