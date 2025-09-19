POL-WAF: Warendorf. Geparkten schwarzen Seat angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
In der Zeit von Mittwoch (17.09.2025) 19 Uhr bis Donnerstag (18.09.2025) 11.30 Uhr wurde ein an der Düsternstraße in Warendorf geparkter Seat Ibiza vorne links beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Verursacher machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
