FW Rheurdt: Jahreshauptversammlung der Löscheinheit Schaephuysen: Ein Jahr voller Engagement und Einsatz

Der Anfang eines Jahres ist immer durch die Jahreshauptversammlungen der beiden Löscheinheiten geprägt, bei denen auf das ereignisreiche Vorjahr zurückgeblickt wird. Am Samstag, den 8. März 2025, fand die Jahreshauptversammlung der Löscheinheit Schaephuysen in der Gaststätte Hauser statt. Einheitsführer Frank Diepers konnte viele seiner 42 Einsatzkräfte, der 12 Kameraden der Ehrenabteilung und der 4 Mitglieder der Unterstützungsabteilung begrüßen. Dank seiner erneut eindrucksvollen Dokumentation konnten die Feuerwehrleute an dem Abend erneut auf vielfältige Aktivitäten und Leistungen im Jahr 2024 zurückblicken. Diepers präsentierte den umfangreichen Jahresbericht 2024, der allein anhand der beispiellosen Zahl von 6.023 ehrenamtlich geleisteten Stunden einmal mehr zeigt, wie vielschichtig die Aufgaben der Feuerwehr sind.

Mit insgesamt 29 Einsätzen war das vergangene Jahr für die Löscheinheit Schaephuysen erneut arbeitsintensiv. Besonders hervorzuheben sind mehrere schwere Verkehrsunfälle auf der Aldekerker Straße am 5. Januar, der Neufelder Straße am 8. März und der Geldernschen Straße am 15. Juli, bei denen mehrere Personen gerettet wurden. Darüber hinaus wurde die Feuerwehr am 25. Juni zum Brand einer Holzhütte in Neufeld gerufen. Einen stundenlangen Großeinsatz zog ein Dachstuhlbrand in Kengen am 13. September nach sich, bei dem die Einsatzkräfte aus Rheurdt, Schaephuysen und Vluyn unter anspruchsvollen Bedingungen ihre Professionalität und den hervorragenden Ausbildungsstand unter Beweis stellten. Diesen verdankten sie auch im Jahr 2024 wieder zahlreichen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. 711 Stunden lang bildeten sich die Kameradinnen und Kameraden in Lehrgängen und Seminaren auf Gemeinde-, Kreis- und Landesebene fort. Hinzu kommen insgesamt 35 reguläre Ausbildungsdienste der Löscheinheit Schaephuysen. Doch damit längst nicht genug, ist die Löscheinheit Schaephuysen doch auch in einigen Spezialeinheiten für Funk und Kommunikation und den Umgang mit gefährlichen Stoffen und Gütern aktiv. Und auch administrative Aufgaben, die Brandschutzerziehung und die reichweitenstarke Presse- und Öffentlichkeitsarbeit nahmen mit gut 350 Stunden einen beachtlichen Teil der ehrenamtlichen Arbeit in Anspruch. Besonders stolz ist man in Schaephuysen aber auf die weiterhin starke Jugendarbeit. 34 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren sind in den beiden Kinder- und Jugendgruppen aktiv. Jugendfeuerwehrwart Fabian Maaß und Kinderfeuerwehrbetreuer Patrick Bring gingen in ihren Jahresberichten auf die Höhepunkte des vergangenen Jahres ein. Insbesondere die Spendensammlung und -übergabe für das WDR2 Weihnachtswunder lässt die Jugendlichen stolz auf das Jahr 2024 zurückblicken.

Die Agenda umfasste Berichte neben dem Jahresbericht der Löscheinheit auch einige Wahlen und interne Abstimmungen, wertschätzende Reden sowie den Bericht des Fördervereins. Dieser unterstützte die Einheit unter anderem durch die Anschaffung neuer Poloshirts und Pullover, eines neuen Grills und multimedialer Ausbildungsausstattung. Er trug somit zur weiteren professionellen Ausstattung der Wehr bei. Ein Highlight des Jahres aus Sicht des Fördervereins markierte der kürzlich durch die Gemeinde Rheurdt verliehene Heimatpreis zu Ehren der Kinderfeuerwehr.

Abschließend wurden durch Einheitsführer Frank Diepers und den Leiter der Feuerwehr, Markus Gehrmann, Beförderungen ausgesprochen. Die folgenden Feuerwehrleute haben sich ihre neuen Dienstgrade durch bestandene Lehrgänge und ihre Dienstzeiten verdient:

Zum Feuerwehrmann wurden befördert: Martin Strunck Simon Richter Fabian Schmidt Nils Pohl

Zum Hauptfeuerwehrmann: Andreas Koschare

Zum Brandmeister: Fabian Maaß Helmut Hoffmann

Zum Hauptbrandmeister: Christoph Hauptmann

Zum Brandinspektor: Simon Galka

In seinen abschließenden Worten dankte Wehrleiter Markus Gehrmann den Feuerwehrleuten für ihr unermüdliches Engagement. In Summe engagieren sich 92 Mitglieder in allen Abteilungen für die Feuerwehr in Schaephuysen, Tendenz weiter steigend. "Ein Personalhöchststand, auf den wir sehr stolz sein können", resümiert Gehrmann. Die Jahreshauptversammlung endete mit einem kameradschaftlichen Beisammensein, bei dem man das vergangene Jahr Revue passieren ließ und motiviert in das Jahr 2025 startete, das ganz im Zeichen des 120-jährigen Jubiläums der Löscheinheit Schaephuysen stehen wird. Beim Tag der offenen Tür am 27. April wird das Jubiläum mit der Bevölkerung gefeiert. Ein neues Löschfahrzeug des Typs LF10 steht kurz vor der Fertigstellung und wird im Rahmen des Tages der offenen Tür offiziell in Dienst gestellt.

