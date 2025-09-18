Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Ein Leichtverletzter bei Zusammenstoß zwischen Transporter und Traktor

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (17.09.2025) um 10 Uhr kam es in Sassenberg auf der B 513 zwischen Greffen und Sassenberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-Jähriger aus Melle befuhr die B 513 mit einem Traktor in Richtung Sassenberg. Am Heck des Traktors war ein Mulcher befestigt. Hinter ihm befand sich die Fahrerin eines Pkw. Der junge Mann beabsichtigte nach links in eine Feldzufahrt abzubiegen. Während des Abbiegevorganges kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Transporter eines 56-jährigen Sassenbergers. Dieser hatte beabsichtigt den Pkw und den davor befindlichen Traktor zu überholen. Der Sassenberger wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Transporter wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 19.000 Euro geschätzt. Die B 513 musste für ungefähr 30 Minuten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell