Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Bei Einbruch in Lagerhalle mehrere Paletten Laminat entwendet

Bergkamen (ots)

Bei einem Einbruch in eine Lagerhalle an der Werner Straße in Bergkamen sind am Mittwoch, 22.01.2025, gegen 05.00 Uhr mehrere Paletten Laminat entwendet worden.

Ein bislang unbekannter Täter konnte dabei beobachtet werden, wie er in das Objekt eindrang und dank einer Zeugin kann er folgendermaßen beschrieben werden:

- 175cm bis 185cm groß - Brille - Schwarze, "seltsame" Mütze - Schwarzer Pullover - Schwarze Hose

Die Schadenssumme liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Hinweise zum Einbruch und Diebstahl bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220, 02303 921 0 oder per Mail an poststelle.unna@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell