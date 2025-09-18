PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Besitzer eines Herrenrades der Marke Raleigh gesucht

POL-WAF: Drensteinfurt. Besitzer eines Herrenrades der Marke Raleigh gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Warendorf (ots)

Gesucht wird der Besitzer eines schwarzen Herrenrades mit weißer Gabel. Das Fahrrad wurde am 13.08.2025 in Drensteinfurt sichergestellt. Dieses Fahrrad konnte bislang keiner Straftat und keinem Eigentümer zugeordnet werden. Wer kennt den Besitzer des Herrenrades? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 08:33

    POL-WAF: Sendenhorst. Weißen Caddy angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (17.09.2025) in der Zeit von 6.45 Uhr bis 12.30 Uhr wurde in Sendenhorst an der Straße Pennigstiege ein geparkter VW Caddy vorne rechts beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 08:31

    POL-WAF: Beckum. Nach Unfallflucht zum Unfallort zurückgekehrt

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (17.09.2025) gegen 21.40 Uhr kam es in Beckum-Neubeckum auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige aus Beckum befuhr mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Hier überfuhr sie zunächst eine Verkehrsinsel und prallte schließlich gegen eine Laterne an der linken Straßenseite. Die Laterne wurde durch den Aufprall umgeknickt. Die Beckumerin flüchtete mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren