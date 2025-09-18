POL-WAF: Drensteinfurt. Besitzer eines Herrenrades der Marke Raleigh gesucht
Warendorf (ots)
Gesucht wird der Besitzer eines schwarzen Herrenrades mit weißer Gabel. Das Fahrrad wurde am 13.08.2025 in Drensteinfurt sichergestellt. Dieses Fahrrad konnte bislang keiner Straftat und keinem Eigentümer zugeordnet werden. Wer kennt den Besitzer des Herrenrades? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell