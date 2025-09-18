POL-WAF: Drensteinfurt. Besitzer eines Herrenrades der Marke Raleigh gesucht

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (17.09.2025) gegen 21.40 Uhr kam es in Beckum-Neubeckum auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige aus Beckum befuhr mit ihrem Pkw die Hauptstraße in Richtung Ortsmitte. Hier überfuhr sie zunächst eine Verkehrsinsel und prallte schließlich gegen eine Laterne an der linken Straßenseite. Die Laterne wurde durch den Aufprall umgeknickt. Die Beckumerin flüchtete mit ...

