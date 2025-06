Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw erfasst Fahrrad

Pedelec-Fahrer leicht verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstagnachmittag (24. Juni) kam es in Sankt Augustin zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer leicht verletzt wurde. Gegen 16:50 Uhr fuhr der 66 Jahre alte Mann aus Sankt Augustin auf dem Radweg parallel zur Bonner Straße in Fahrtrichtung Siegburg. Hinter der Wehrfeldstraße wollte ein 40 Jahre alter Pkw-Fahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war, nach rechts in einen Stichweg abbiegen. Dabei übersah er offenbar den Radler und erfasste diesen, als er mit langsamer Geschwindigkeit den Radweg kreuzen wollte. Der 66-Jährige kam dabei zu Fall, stürzte auf den Radweg und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Ein hinzugerufener Krankenwagen brachte den Sankt Augustiner nach einer Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Pedelec entstand Sachschaden im geschätzten vierstelligen Eurobereich. An dem VW Up! wurde der Schaden auf lediglich 200 Euro geschätzt. Der 40-Jährige aus Unkel muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

