Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Die Polizei zieht Bilanz des Kontrolltags "Mobilität im Wandel"

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Am gestrigen Mittwoch (17. September 2025) führte die Polizei im Kreis Warendorf einen Kontrolltag "Mobilität im Wandel" durch, der auf die Bekämpfung von Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Pedelec-, Fahrrad- und E-Scooterfahrenden ausgerichtet war.

Hierzu wurde auf dem Marktplatz in Ahlen ein gemeinsamer Informationsstand der Verkehrsunfall- und der Kriminalprävention/Opferschutz aufgebaut. Interessierte Bürgerinnen und Bürger aller Altersklassen, vom Kind bis zum Senior, konnten sich hier rund um das Thema informieren und beraten lassen. Dieses Angebot nahmen knapp 100 Bürgerinnen und Bürger wahr.

Bei den durchgeführten Kontrollen in Ahlen und Sendenhorst sowie an weiteren Örtlichkeiten im Kreis Warendorf, wurden insgesamt 73 Verstöße festgestellt und geahndet. In fünf Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen Straftaten eingeleitet. Die Verstöße wurden durch Verkehrsteilnehmer aller Kategorien (vom Fahrrad- bis zum Lkw-Fahrer) begangen.

Ein besonderes Augenmerk lag auf den Örtlichkeiten, an denen es in der Vergangenheit häufiger zu Verkehrsunfällen gekommen ist.

Mit den Kontrollen sollen nicht nur Verstöße geahndet, sondern auch das Bewusstsein für die eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer gestärkt werden. Auch in Zukunft wird die Polizei im Kreis Warendorf verstärkt auf die Einhaltung der Verkehrsregeln im Zusammenhang mit Pedelec-, Fahrrad- und E-Scooterfahrenden achten. Regelmäßige Kontrollen sind Teil eines umfassenden Maßnahmenpakets zur Reduzierung von Verkehrsunfällen mit Verletzten.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell