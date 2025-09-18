PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Alkoholisiert mit Fahrrad gegen Pkw geprallt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (17.09.2025) um 17.45 Uhr kam es auf der Rheinischen Straße in Beckum zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 35-jährige Beckumer befuhr die Straße in Richtung Zementstraße. Hier stieß er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw zusammen und stürzte. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Beckumer unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren den den 35-Jährigen ein. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 08:28

    POL-WAF: Ahlen. Geparkten grauen Chevrolet angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - Am Mittwoch (17.09.2025) in der Zeit von 9.30 Uhr bis 10 Uhr wurde in Ahlen an der Straße Kleiwellenfeld ein geparkter Pkw angefahren. Der Verursacher flüchtete. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 11:26

    POL-WAF: Ostbevern. Wohnungseinbruch

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (16.09.2025) in der Zeit von 6.50 Uhr bis 20.15 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bonhoefferstraße in Ostbevern ein. Angaben zum Diebesgut liegen bisher nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren