Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Alkoholisiert mit Fahrrad gegen Pkw geprallt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (17.09.2025) um 17.45 Uhr kam es auf der Rheinischen Straße in Beckum zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der 35-jährige Beckumer befuhr die Straße in Richtung Zementstraße. Hier stieß er mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw zusammen und stürzte. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Die Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Beckumer unter Alkoholeinfluss stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren den den 35-Jährigen ein. Der Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell