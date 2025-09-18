POL-WAF: Ahlen. Geparkten grauen Chevrolet angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Dienstag (16.09.2025) in der Zeit von 6.50 Uhr bis 20.15 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bonhoefferstraße in Ostbevern ein. Angaben zum Diebesgut liegen bisher nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

