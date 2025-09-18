PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Geparkten grauen Chevrolet angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (17.09.2025) in der Zeit von 9.30 Uhr bis 10 Uhr wurde in Ahlen an der Straße Kleiwellenfeld ein geparkter Pkw angefahren. Der Verursacher flüchtete. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

  • 17.09.2025 – 11:26

    POL-WAF: Ostbevern. Wohnungseinbruch

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (16.09.2025) in der Zeit von 6.50 Uhr bis 20.15 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bonhoefferstraße in Ostbevern ein. Angaben zum Diebesgut liegen bisher nicht vor. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

  • 17.09.2025 – 11:25

    POL-WAF: Telgte / Ostbevern. Vier Firmenfahrzeuge aufgebrochen

    Warendorf (ots) - In der Nacht vom Montag (15.09.2025) zum Dienstag (16.09.2025) brachen unbekannte Täter in insgesamt vier Firmenbullis in Telgte und Ostbevern ein. Drei Taten ereigneten sich in Ostbevern (zweimal Engelstraße und einmal Kolpingstraße) und eine in Telgte am Achtermannweg. Die Täter entwendeten aus den Fahrzeugen unter anderem Elektrowerkzeuge. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet? Wer kann ...

