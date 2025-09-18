POL-WAF: Ahlen. Geparkten grauen Chevrolet angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Am Mittwoch (17.09.2025) in der Zeit von 9.30 Uhr bis 10 Uhr wurde in Ahlen an der Straße Kleiwellenfeld ein geparkter Pkw angefahren. Der Verursacher flüchtete. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
